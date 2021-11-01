الأهلي يواجه المرج وديا استعدادا للقاء الزمالك

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي مواجهة ناديه لفريق المرج غدا الثلاثاء وديا استعدادا للقمة ضد الزمالك.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك المعة المقبلة في ثالث جولات الدوري المصري.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المباراة ستقام في الرابعة عصرا في ملعب مختار التتش بالجزيرة على أن يدخل الفريق معسكر مغلق بداية من يوم الأربعاء.

وفي المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين، استكمل صلاح محسن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشرخ إجهادي في مشط القدم.

وخاض صلاح محسن تدريبات بدنية في الجيمانزيوم.

وكان الأهلي حصد ست نقاط من أول مباراتين له في الدوري بالفوز على الإسماعيلي والبنك الأهلي.

وفاز الزمالك على إنبي وطلائع الجيش كذلك.