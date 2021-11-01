الأهلي يواجه المرج وديا استعدادا للقاء الزمالك

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 11:41

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد شريف في البنك الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي مواجهة ناديه لفريق المرج غدا الثلاثاء وديا استعدادا للقمة ضد الزمالك.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك المعة المقبلة في ثالث جولات الدوري المصري.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المباراة ستقام في الرابعة عصرا في ملعب مختار التتش بالجزيرة على أن يدخل الفريق معسكر مغلق بداية من يوم الأربعاء.

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وفي المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين، استكمل صلاح محسن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشرخ إجهادي في مشط القدم.

وخاض صلاح محسن تدريبات بدنية في الجيمانزيوم.

وكان الأهلي حصد ست نقاط من أول مباراتين له في الدوري بالفوز على الإسماعيلي والبنك الأهلي.

وفاز الزمالك على إنبي وطلائع الجيش كذلك.

الأهلي الزمالك في القمة
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