يحيى الكومي لطلعت يوسف: المدرب يجب أن يكون لديه حس فكاهي.. وهذه حالة تعاقدنا مع مدرب أجنبي

وجه يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي الجديد رسالة إلى المدير الفني للفريق طلعت يوسف مطالبا إياه بالتحلي بحس فكاهي إضافة إلى الحزم مع لاعبيه.

وتحدث الكومي عبر قناة "صدى البلد" قائلا عن فوزه بالانتخابات: "توقعت الفوز قمنا بأشياء جميلة للإسماعيلي ووقت الجيل الذهبي كان لدينا تسعة لاعبين ضمن المنتخب".

وعن الفريق قال: "حظ الفريق غير جيد بإصابة مدرب الفريق بفيروس كورونا سأجتمع غدا أو بعد غد مع الجهاز الفني وسأعطيهم فرصة ثانية وثالثة لكن الجمهور لن يتحمل النتائج لو ظلت سيئة حتى لو اللاعبين ليسوا على المستوى المطلوب".

وشدد "يا تبلغني بعدم قدرتك على التحمل أو أن النتائج ستتحسن أنت تحصل على 750 ألف جنيه".

ووجه الكومي رسالة إلى طلعت يوسف قائلا: "أقول لطلعت يوسف مدرب الإسماعيلي التدريب ليس فنيا فقط الأمور الفنية والمعنوية أعلى من الأمور الفنية واللياقة، حسن شحاتة توج بكأس أمم إفريقيا ثلاث مرات على التوالي بسبب الروح والحمية".

وعن هل يفكر في رحيل الجهاز الفني أجاب "أنا من أنصار الاستقرار الفني، لكن لو لقدر الله قال طلعت يوسف لن أستطيع الاستمرار سنفكر في مدرب أجنبي ويجب أن يكون لديه حس الفكاهة مع اللاعبين وفي نفس الوقت يتحلى بالحزم يجب أن يشعر اللاعب بالحب والحزم في الوقت نفسه".

وبدأ الإسماعيلي الدوري بهزيمتين متتاليتين من الأهلي وسيراميكا كليوباترا.