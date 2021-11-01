تقرير: ليس مجرد خيال علمي.. سان جيرمان يفكر في فسخ تعاقد راموس

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 10:37

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

أصبح مصير سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان في صفوف الفريق مجهولا وربما يؤدي في النهاية لفسخ التعاقد.

سيرخيو راموس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وحسب صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية فإن تفكير إدارة سان جيرمان في فسخ تعاقد راموس ليس خيالا علميا بعد الآن.

وأشار التقرير إلى أن سان جيرمان بدأ يشعر بالقلق حول لياقة راموس البدنية في ظل عدم عودته من الإصابة التي يعاني منها في الفخذ حتى الآن كما أنه لم يتدرب ولو ليوم مع زملائه الجدد رغم تدربه فرديا.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-11-2021 والقنوات الناقلة.. المصري وسموحة والدوري الإنجليزي مورينيو بعد الخسارة أمام ميلان: لن أتحدث وإلا سأتعرض للإيقاف بيولي يهزم مورينيو.. ميلان يواصل مطاردة نابولي ويجتاز روما بهدفين

وأوضح التقرير أن سان جيرمان بدأ يعتقد أن عملية التعاقد مع راموس قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر كانت خاطئة ككل.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن سان جيرمان يرى أن تعجل راموس في العودة هو ما يسبب تأجيلات كثيرة في النهاية لتحامله على نفسه وعلى الإصابة لرغبته في المشاركة في المران والمباريات.

وخلال العام الجاري لم يبدأ راموس سوى خمس مباريات فقط مع ريال مدريد ناديه السابق بعدما أجرى عملية جراحية في ركبته اليسرى وفخذه الأيسر ثم أصيب بفيروس كورونا وعانى من إصابة في وتر أكيليس كذلك.

وكان ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان قال في وقت سابق ردا على الصحافة الإسبانية: "نعرف أن راموس لديه إصابة".

يذكر أن راموس وقع على عقد يربطه بفريق العاصمة الفرنسية لعامين.

راموس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس سموحة: الجهاز الفني مستمر.. وهذا معيارنا الوحيد للحكم 32 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: كونتي في لندن من أجل قيادة توتنام 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الاتحاد الجزائري يعترض على تعيين حكم مغربي للقاء بوركينا فاسو والنيجر 42 دقيقة | إفريقيا
حوار - ميسي: لم يطلب مني أحد تمديد تعاقدي مجانا.. والفارق بين برشلونة وباريس 54 دقيقة | الدوري الفرنسي
توتنام يعلن إقالة نونو سانتو ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يواجه المرج وديا استعدادا للقاء الزمالك ساعة | الدوري المصري
حارس البنك الأهلي: هذا سبب عدم قدرتي على التصدي لتسديدة السولية.. وكنا نعرف طرق لعب الأهلي ساعة | الدوري المصري
بعد مرور 10 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية