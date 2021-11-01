مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-11-2021 والقنوات الناقلة.. المصري وسموحة والدوري الإنجليزي

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 10:21

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف محمد عنتر في غزل المحلة

يشهد اليوم الإثنين إقامة مباراتين في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثانية مع إقامة لقاء وحيد بالدوري الإنجليزي.

ففي تمام الخامسة والنصف مساء سيواجه المصري منافسه سموحة في ملعب برج العرب وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

أما في تمام الثامنة مساء سيواجه إيسترن كومباني منافسه غزل المحلة وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

أخبار متعلقة
كرة سلة - الزمالك يصدر بيانا بخصوص لقاء السوبر.. واللعب بفريق تحت 20 عاما مورينيو بعد الخسارة أمام ميلان: لن أتحدث وإلا سأتعرض للإيقاف يحيى الكومي رئيسا لنادي الإسماعيلي

وعبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" سيواجه ولفرهامبتون منافسه إيفرتون في تمام العاشرة مساء.

اضغط هنا لمعرفة مواعيد كل المباريات والقنوات الناقلة

المصري سموحة ولفرهامبتون إيفرتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد مرور 10 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يحيى الكومي لطلعت يوسف: المدرب يجب أن يكون لديه حس فكاهي.. وهذه حالة تعاقدنا مع مدرب أجنبي 10 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ليس مجرد خيال علمي.. سان جيرمان يفكر في فسخ تعاقد راموس 49 دقيقة | الدوري الفرنسي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-11-2021 والقنوات الناقلة.. المصري وسموحة والدوري الإنجليزي ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الزمالك يصدر بيانا بخصوص لقاء السوبر.. واللعب بفريق تحت 20 عاما 10 ساعة | رياضات أخرى
مورينيو بعد الخسارة أمام ميلان: لن أتحدث وإلا سأتعرض للإيقاف 10 ساعة | الدوري الإيطالي
يحيى الكومي رئيسا لنادي الإسماعيلي 11 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند