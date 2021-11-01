مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-11-2021 والقنوات الناقلة.. المصري وسموحة والدوري الإنجليزي
الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 10:21
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الإثنين إقامة مباراتين في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثانية مع إقامة لقاء وحيد بالدوري الإنجليزي.
ففي تمام الخامسة والنصف مساء سيواجه المصري منافسه سموحة في ملعب برج العرب وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".
أما في تمام الثامنة مساء سيواجه إيسترن كومباني منافسه غزل المحلة وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".
وعبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" سيواجه ولفرهامبتون منافسه إيفرتون في تمام العاشرة مساء.