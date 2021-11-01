مورينيو بعد الخسارة أمام ميلان: لن أتحدث وإلا سأتعرض للإيقاف

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 00:46

كتب : أحمد أباظة

جوزيه مورينيو مدرب روما

رفض جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي الحديث باستفاضة عقب خسارة فريقه أمام ميلان بهدفين مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإيطالي.

وقال مورينيو في تصريحاته لـ "دازن" عقب المباراة: "تهانينا لميلان، لا أريد أن أقول أي شيء آخر، وإلا لن أتواجد على الخط الأسبوع المقبل".

وأضاف "أنا غاضب من قلة الاحترام التي تم إظهارها لجماهير روما. لم نلعب بصورة جيدة، ولكننا منحنا كل شيء في الملعب، لدينا هذا الاحترام والبعض الآخر لا يملكه، وهذا ما يغضبني. هذا كل شيء".

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وترك مورينيو المقابلة سريعا، وفي المؤتمر الصحفي أدار الأمور بنفس النسق السريع، مضيفا فقط "بذلت جهدي ولم أنتظر الحكم".

وكانت هذه أول خسارة لجوزيه مورينيو في الدوري الإيطالي على ملعبه بعد 43 مباراة بلا هزيمة، وهي هزيمة روما الأولى على ملعبه أيضا في الدوري منذ مارس 2021.

الخسارة تركت روما في المركز الرابع بـ19 نقطة، فيما احتفظ ميلان بالمركز الثاني بـ31 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر نابولي.

روما مورينيو ميلان الدوري الإيطالي
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