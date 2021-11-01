يحيى الكومي رئيسا لنادي الإسماعيلي

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 00:11

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - بيان رسمي

أصبح يحيى الكومي رئيسا لنادي الإسماعيلي لفترة جديدة بشكل رسمي.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الإسماعيلي، نتيجة الجمعية العمومية التي عٌقدت اليوم الأحد.

وأسفرت الانتخابات عن نجاح يحيى الكومي كرئيس جديد لنادي الإسماعيلي لمدة 4 سنوات حتى عام 2025.

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وجاء خالد زين كنائب لرئيس النادي، فيما سيكون حاتم حجازي أمين صندوق.

ونجح 5 أعضاء، هم خالد الطيب، ومحمد أسامة أبو العلا، ووليد محمد شعيب، وعاطف زايد، بجانب نانسي القاضي كعضو تحت السن.

وستكون الولاية هي الثانية لرجل الأعمال يحيى الكومي، والذي سبق له تولي رئاسة النادي سابقا.

الإسماعيلي خسر أول مباراتين في الدوري المصري أمام الأهلي، وسيراميكا كليوباترا.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.

الدوري المصري الإسماعيلي البنك الأهلي يحيى الكومي
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