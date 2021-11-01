في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية

تقرر إيقاف كريم بامبو لاعب نادي البنك الأهلي بشكل رسمي بسبب إيجابية تحليله للمنشطات.

وحسبما FilGoal.com فإن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، أبلغت نادي البنك الأهلي بالفعل بقرار إيقاف كريم بامبو لمدة 4 أشهر.

وتبدأ فترة إيقاف كريم بامبو بداية من 5 سبتمبر الماضي، أي تنتهي يوم 5 يناير المقبل.

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن تلقيه إخطارا بإيقاف كريم بامبو بسبب إيجابية عينته في تحليل المنشطات الذي خضع له.

كريم بامبو انضم إلى البنك الأهلي بشكل كامل هذا الموسم بعقد لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد موسم قضاه معارا من الزمالك في الموسم الماضي.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.