عامر حسين: أتمنى تعيين حكم أوروبي للقمة.. وموقف كأس الرابطة إذا تأجلت أمم إفريقيا

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 23:50

كتب : FilGoal

أفشة وطارق حامد - الأهلي والزمالك

أعرب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن أمنيته بتعيين حكم أوروبي من حكام التصنيف الأول لمواجهة القمة وشدد على أن ذلك ليس من اختصاص رابطة الأندية.

وكشف عامر حسين أن كأس الرابطة مهددا بالإلغاء حال تأجيل أمم إفريقيا أو ربما يتم تسكينها في أوقات أخرى بسبب تأثير ذلك على جدول الدوري.

وقال عامر حسين عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أندية الشركات منحت الدوري قوة كبيرة وزادت من حجم المنافسة وشاهدنا جودة البث وحضور الجماهير منح المسابقة رونقا خاصا".

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وتابع "بالتأكيد مباراة القمة هامة لكن الاستعداد لها مثل كل المباريات ونسعى أن نجعل باقي اللقاءات مثل القمة برفع مستوى البث وغيرها".

وعن حكم اللقاء أوضح "تعيين الحكام ليس من اختصاصنا ولكن من لجنة الحكام باتحاد الكرة، وأتمنى أن يكون حكما بمستوى عال وعلى المستوى الشخصي كنت أتمناه حكما أوروبيا من التصنيف الأول لأن قراراته سيتقبلها الجماهير في النهاية".

وأضاف عامر حسين "مباراة القمة بجماهير مثل باقي المباريات عن طريق موقع تذكرتي ولكل فريق 1000 مشجعا للحضور".

وكشف "الملحق الإفريقي بالكونفدرالية خلال بداية بطولة كأس العرب وهو ما يجعلنا نتسائل موقف لاعبي بيراميدز والمصري ويضعنا في أزمة".

وواصل "زحمة الأجندة هذا الموسم ليست في مصر فقط شاهدنا موعد كأس العالم للأندية أيضا مبدئيا يوم 5 فبراير وأمم إفريقيا ستنتهي يوم 6 من الشهر نفسه، ولكن كاف خاطب الاتحاد الدولي بسبب مشاركة لاعبي الأهلي".

وعن موقف كأس الرابطة قال: "إذا حدث تأجيل لبطولة أمم إفريقيا بالتأكيد ستؤثر على جدول الدوري ولن تقام كأس الرابطة في يناير، وربما نخوضها وقت التوقفات الدولية مثلما يحدث في إنجلترا".

واختتم تصريحاته عن موقف محمود عبد الرازق قائد الزمالك قائلا: "لم يصلنا أي شيء بخصوص تظلم إيقاف شيكابالا من اتحاد الكرة".

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