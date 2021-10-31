عبد الحفيظ: الفوز على البنك الأهلي كان مهما بالنسبة لنا.. والشناوي جاهز للقمة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمباراة الزمالك المقبلة.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة الأهلي: "الفوز على البنك الأهلي كان هاما بالنسبة لنا خاصة أن المباراة في بداية الدوري، وفي الموسم الماضي كان البنك من أحد الفرق التي تعثرنا أمامها".

وأضاف "الشناوي كان من المفترض أن يتواجد أمام البنك الأهلي ولكن الجهاز الفني فضل إراحته وهو جاهز للمشاركة أمام الزمالك وسيكون معنا".

وواصل "تظل مباراة الأهلي والزمالك قمة وبطولة منفردة خاصة أنها تجمع أكبر فريقين في مصر وإفريقيا وفي النهاية هي مباراة بـ3 نقاط ضمن مشوار الدوري وأتمنى أن تخرج بمستوى يليق باسم الأهلي والزمالك".

وأكمل "أتمنى أن يكون التحكيم على أعلى مستوى خلال مباراة القمة".

وأتم تصريحاته "الأخطاء التحكيمية واردة ولكن ما أتعجب منه عندما يتم سؤالك إذا كان هذه اللعبة ركلة جزاء أم لا فترد وتقول إنها 50/50".