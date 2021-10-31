قمصان: نزول عمار حمدي لا يعني أننا ندافع.. وخروج هاني لا علاقة له بمستواه

أبدى سامي قمصان المدرب العام للأهلي سعادته بأداء الفريق في فوزه على البنك الأهلي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري المصري الممتاز.

وقال في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "كل مباريات الدوري صعبة هذا العام، كل الفرق دعمت صفوفها بشكل جيد وخاضت فترة إعداد جيدة".

وأضاف "نحن أيضا دعمنا فريقنا بصورة جيدة ولكن هذا حال مباريات الأهلي، الكل يحاول اللعب ضدنا بصورة أقوى، ولكننا نجحنا بتغيير عقلية اللاعبين وتحقيق النقاط الثلاث".

وعن طريقة اللعب واضطرار الفريق لتغييرها لاحقا أوضح قمصان "بدأنا بطريقة 3-4-3 التي لعبنا بها ضد الإسماعيلي ولم نملك الأفضلية فهم لعبوا بطريقة 5-3-2، ولذلك فكرنا في الشكل التقليدي ولعبنا بطريقة 4-2-3-1 وحصلنا على الأفضلية".

وعن دور التبديلات قال المدرب العام "كان من المهم أن نغلق خط الوسط، عمار حمدي يوفر لنا الحيوية في وسط الملعب وهذا التغيير لم يكن دفاعيا، فهو يمكنه اللعب في عدة مراكز بالوسط".

وتابع "لدينا أكثر من بديل، وقوة دكة البدلاء تمنحنا الأفضلية، وحين تنظر للوقت الذي يقال أننا نهدئ به اللعب ستجد أن لدينا العديد من الفرص".

وعن خروج محمد هاني الذي كان أول التبديلات في الدقيقة 54 قال قمصان: "هاني قدم جهدا بدنيا كبيرا في الشوط الأول، ومن المهم أن تملك المزيد من الحلول، فخروجه لا يعني أنه كان سيئا".

وأوضح "محمد شريف لم يلعب المباراة ماضية ولعب اليوم وسجل، واليوم أيضا تم استبدال محمد مجدي قفشة بصورة طبيعية، لدينا الكثير من الخيارات".

يذكر أن الأهلي حقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري المصري، بعد فوزه على الإسماعيلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى.