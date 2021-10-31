خالد جلال: نجحنا في إيقاف خطورة ثلاثي هجوم الأهلي.. وكنا الأخطر في الشوط الثاني

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 22:40

كتب : FilGoal

خالد جلال - المدير الفني لفريق البنك الأهلي

يرى خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن فريقه نجح إيقاف خطورة ثلاثي هجوم الأهلي في الشوط الأول وكنا الأخطر في الشوط الثاني.

وخسر البنك الأهلي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وقال خالد جلال خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم واجهنا الأهلي وهو فريق كبير وحاولنا عمل نتيجة إيجابية ونجحنا في الشوط الأول في إيقاف خطورة تاو وميكسيوني وأفشة".

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وأضاف "كنا الأخطر في الشوط الثاني ولاحت لنا فرص مهمة ولكن للأسف ضاعت بينما أحرز الأهلي هدفه الذي فاز به من خطأ".

وتابع خالد جلال"الأداء اختلف عن مواجهة طلائع الجيش لأنه لن يصلح أن نفتح الملعب أمام الأهلي ولو لعبت كذلك من بداية اللقاء كنت سأخسر من بدايتها".

ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل أمام طلائع الجيش في افتتاح مسابقة الدوري.

وكشف المدير الفني للبنك الأهلي "لا نلعب من أجل الدفاع البحث وفرصنا اليوم كانت كفيلة بتحقيق التعادل على الأقل، شاهدنا كرات تمر على خط المرمى، وأرى أننا قدمنا مباراة جيدة".

وتابع "كل تبديلاتي كانت هجومية بعد الهدف ونجحنا في الضغط على الأهلي وضاعت مننا فرص عديدة".

وأخيرا اختتم تصريحاته بعد سؤاله عن لقاءالقمة قائلا "أرفض التعليق على المباراة والقادم أفضل للبنك الأهلي".

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