نابولي يتشبث بالصدارة ويتغلب على ساليرنيتانا "ريبيري" بهدف نظيف

واصل نابولي تمسكه بصدارة الدوري الإيطالي بالفوز على مضيفه ساليرنيتانا بهدف نظيف، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للمسابقة.

شهدت المباراة غياب الظهير الفرنسي كيفن مالكوي والمدافع اليوناني كوستاس مانولاس والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين والجزائري آدم وناس عن صفوف نابولي للإصابة العضلية.

قلت الفرص الخطرة في الشوط الأول لهذا المباراة، باستثناء تسديدة من لاعب الوسط البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة الثامنة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 60 أجرى لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي أول تبديلين بنزول إليف إلماس وأندريا بيتانيا بدلا من هيرفينج لوزانو ودريس ميرتنيز.

وكاد بيتانيا أن يسجل بعد نزوله بدقيقة واحدة، حيث ارتقى برأسية ارتطمت بالعارضة، لترتد الكرة إلى بيوتر زيلينيسكي ويسددها في المرمى مسجلا الهدف الوحيد في الدقيقة 61، والذي خضع لمراجعة تقنية الفيديو قبل تأكيد احتسابه.

وبسبب تدخل عنيف منه، تلقى جريجوريس كاستانوس لاعب وسط ساليرنيتانا بطاقة صفراء في الدقيقة 68، ولكن غرفة الفيديو استدعت الحكم لمراجعة اللقطة، ليقرر طرده في الدقيقة 70.

البطاقة الحمراء الثاني أتت في الدقيقة 77 من نصيب نابولي هذه المرة، تحديدا مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي بعد تدخل عنيف.

كاد فرانك ريبيري أسطورة بايرن ميونيخ السابق ونجم ساليرنتيانا الحالي أن يدرك التعادل بركلة حرة في الدقيقة 81، ولكن ديفيد أوسبينا نجح في التصدي لها.

أخيرا غادر زيلينسكي الملعب في الدقيقة 95، ليحل أليساندرو زانولي بدلا منه، وتأتي آخر محاولات التعادل بمتابعة من ريكاردو جاليولو ولكنه أطاح بالكرة فوق العارضة.

النتيجة رفعت رصيد نابولي إلى 31 نقطة من 10 انتصارات وتعادل سلبي وحيد مع روما، ليبتعد بالصدارة مؤقتا بفارق 3 نقاط عن ميلان الذي يلاقي روما الليلة، فيما يصارع ساليرنيتانا الهبوط بـ7 نقاط في المركز التاسع عشر، بفارق نقطة وحيدة عن مناطق الأمان.