إيهاب جلال: مع توالي المباريات سيظهر الشكل الحقيقي لـ بيراميدز

يرى إيهاب جلال مدرب نادي بيراميدز بأن الأداء الحقيقي للفريق، سيظهر مع توالي المباريات.

بيراميدز فاز على فاركو بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال إيهاب جلال مدرب بيراميدز في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "سعيد بالفوز الذي تحقق على حساب فاركو، وهو الفريق الذي يظهر بشكل قوي رغم حداثة عهده في الدوري".

وأضاف "بالتالي الفوز يعتبر مهما للغاية و3 نقاط غالية في مشوار بطولة الدوري".

جلال أتبع "طالبت اللاعبين بالهدوء بين شوطي المباراة، خاصة في ظل التسرع في إنهاء الهجمات، وهو ما جعل الفريق أفضل بكثير في الشوط الثاني وبالتالي تحقق الفوز والثلاث نقاط الغالية التي جعلت بيراميدز يتقدم خطوة مهمة ويصل إلى ٦ نقاط في جدول الترتيب".

وأتم "مع توالي المباريات، سيظهر الشكل الحقيقي والأداء المتميز لنادي بيراميدز والمهم هو تحقيق الانتصار وجمع النقاط".

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري بالشراكة مع الزمالك.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري.