طبيب الزمالك يكشف تشخيص إصابة أوباما.. وموقف رزاق سيسيه

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك عن تشخيص إصابة يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق، وموقف رزاق سيسيه المحترف الإيفواري.

الزمالك فاز على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.































































































































































وقال محمد أسامة طبيب نادي الزمالك في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "إصابة أوباما عبارة عن إجهاد خفيف في العضلة الخلفية".

وأوضح "كنا نراقب الوضع خلال الفترة الماضية وقررنا مشاركته في المران، لكننا لاحظنا في مران الأمس أنه يعاني بعض المشاكل، ففضلنا إراحته حتى لا تتفاقم إصابته، وسيكون جاهزا للمباريات المقبلة".

طبيب الزمالك أتبع "رزاق سيسيه وصل إلينا بعدما خضع لعملية جراحية، ولا أعرف موقفه تحديدا، لذلك تحديد فترة غيابه وموعد عودته أمرا صعبا ويحتاج لبعض الوقت".

وأتم "وضعنا له برنامج تأهيلي وغذائي واللاعب سعيد نفسيا، لكن لا يمكن تحديد موعد عودته حاليا".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.