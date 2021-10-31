المثلوثي: الانتصار أمام طلائع الجيش مهم قبل القمة.. وإيقاف القيد لن يؤثر على الزمالك

أعرب حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز أمام طلائع الجيش قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

ونجح الزمالك في الفوز بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وقال المثلوثي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على الفوز في المباراة الثانية وتحقيق الانتصار أمر مهم قبل لقاء القمة".

وكشف المثلوثي "لا يوجد سر لتطور مستواي، الجميع يعلم أنني جئت في مرحلة مختلفة لكن الحمد لله بالمباريات والتدريبات البدنية ولا يزال هناك الكثير لأقدمه".

وعن إيقاف القيد أوضح "لا أعتقد أن غلق باب القيد سيؤثر على الزمالك، لدينا قائمة مميزة".

وتابع "عاد إلينا عدد من اللاعبين المعارين المميزين وسيصنعوا الفارق معنا".

واختتم المثلوثي تصريحاته "مباراة القمة لا تحتاج إلى شحن عصبي قبلها، هذا لقاء يتابعه العالم العربي أجمع وفي تونس أيضا وسنركز عليها مثل باقي المباريات".

ورفع الزمالك رصيده إلى ست نقاط من مباراتين بينما لم يحصد طلائع الجيش أي نقطة.