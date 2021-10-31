بمشاركة متأخرة من مصطفى محمد.. جالاتا سراي يفوز على جازي عنتاب

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 20:47

كتب : أحمد أباظة

مصطفى محمد - جالاتا سراي

تغلب جالاتا سراي على ضيفه جازي عنتاب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري التركي.

شهدت المباراة تواجد المهاجم المصري مصطفى محمد المعار من الزمالك إلى جالاتا سراي على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 82، حين حل بديلا على حساب كريم أكتوركوجلو.

الهدف الأول أتى بتوقيع أوليمبيو فاسيلي موروتان في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى بكل قوة.

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أما الهدف الثاني فسجله أكتوركوجلو في الدقيقة 73 قبل خروجه ونزول مصطفى محمد بـ9 دقائق، حيث تلقى تمريرة حاسمة من الجزائري سفيان فيجولي ليسدد الكرة في سقف المرمى.

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي إلى 20 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن بشكتاش وكونيا سبور الرابع والخامس على الترتيب، و7 نقاط عن طرابزون سبور المتصدر، فيما تجمد رصيد جازي عنتاب عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

مصطفى محمد جالاتا سراي الدوري التركي
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