بسيوني: إصابة أنتوي كانت مؤثرة على طلائع الجيش.. والمباراة المقبلة لتصحيح المسار

أعرب عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش عن ثقته في تحسن أوضاع الفريق في المباريات المقبلة.

وكان طلائع الجيش قد خسر في ثاني مباريات الدوري وهذه المرة أمام الزمالك بهدفين دون مقابل.

وقال عبد الحميد بسيوني خلال المؤتمر الصحفي: "كانت لدينا فرصتين في الشوط الأول وتألق فيهما محمد أبو جبل والهدف المبكر أحبط معنوياتنا قليلا لكن الأمور ستتحسن".

وتابع "اعتدنا على معاناة طلائع الجيش في أول مباريات الموسم لكن نتمنى أن يكون اللقاء المقبل أفضل للفريق".

وكشف مدرب طلائع الجيش "إصابة جون أنتوي كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة لنا، في أخر خمس سنوات دائما نفس البداية نحصل على نقاط أقل في المباريات الأولى".

واختتم تصريحاته "حاولنا واجتهدنا لكن التوفيق غاب عنا وإن شاء الله من المباراة المقبلة يكون لقاء تصحيح المسار".

ولم ينجح طلائع الجيش في تحقيق أي نقاط بأول مباراتين إذ خسر أمام البنك الأهلي في افتتاح مسابقة الدوري.