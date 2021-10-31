السعيد يخطف الثلاث نقاط لـ بيراميدز أمام فاركو

خطف عبد الله السعيد الثلاث نقاط لفريق بيراميدز أمام فاركو ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وسجل عبد الله السعيد هدف اللقاء الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الشوط الثاني من المباراة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى ست نقاط من الجولتين بينما فاركو بلا رصيد من النقاط.

تشكيل الفريقين

تشكيل فاركو وبيراميدز #في_الدوري .. عمرو جمال يقود هجوم فاركو بينما محمود وادي يقوم هجوم بيراميدز pic.twitter.com/9RTCKMKdNI — FilGoal (@FilGoal) October 31, 2021

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من الفريقين لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وحصل عبد الله بكري على بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة العاشرة بعد تدخل مع لاعب بيراميدز.

ومنح إبراهيم نور الدين حكم اللقاء بطاقتين صفراوتين لوليد الكرتي في الدقيقة 15 ومحمد حمدي في الدقيقة 22 لاعبي بيراميدز.

وفي الدقيقة 31 تألق محمد صبحي حارس مرمى فاركو على مرتين بعد التصدي لرأسية محمود وادي ومتابعة الكرتي.

ونجح فاركو في تسجيل هدف أول في الدقيقة 40 عن طريق أحمد مودي من صناعة سيف تيري ولكن بعد اللجوء لتقنية الفيديو ألغى إبراهيم نور الدين الهدف بسبب التسلل.

وفي الشوط الثاني بدأ بيراميدز مهاجما بحثا عن التقدم وكاد وليد الكرتي أن يسجل من رأسية ولكن مرت بجوار القائم.

وسيطر بيراميدز على الكرة وسط محاولات ضعيفة من فاركو.

وفي الدقيقة 69 تحصل بيراميدز على ركلة حرة سددها عبد الله السعيد رائعة ارتطمت بالعارضة قبل أن تسقط في الأرض وترتد ليسكنها محمود وادي داخل الشباك.

واحتسب إبراهيم نور الدين الهدف لصالح عبد الله السعيد الذي افتتح التسجيل لفريقه.

ونجح إريك تراوري في التحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 80 بعد تدخل عزمي غومة وبعد العودة لتقنية الفيديو تم احتساب ركلة الجزاء.

وسدد عبد الله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 85 على يمين محمد صبحي.

وحصل فاركو على ركلة جزاء في الدقيقة 95 والأخيرة بعد تدخل من أحمد فتحي.

وافتتح رامي صبري أهداف فاركو في مسابقة الدوري بتسديد ركلة الجزاء على يسار شريف إكرامي الذي تصدى للكرة قبل أن تسكن الشباك.