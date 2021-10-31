أتلتيكو مدريد يضرب بيتيس بثلاثية ويواصل مطاردة ريال مدريد

تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإسباني.

شهدت المباراة بداية قوية بتسديدة من ويليام كارفاليو في الدقيقة الأولى تصدى لها يان أوبلاك حارس أتلتيكو، فيما رد أتلتيكو سريعا بتسديدة من خوان كوريا في الدقيقة 10 مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 26 سجل أتلتيكو مدريد الهدف الأول بعد عمل فردي رائع من البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو أنهاه في أعلى الزاوية اليسرى للحارس التشيلي كلاوديو برافو.

بعد انطلاق الشوط الثاني، تحديدا في الدقيقة 49 سجل ماريو هيرموسو هدفا لصالح أتلتيكو مدريد ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، وهو ما أكدته تقنية الفيديو لاحقا.

وفي الدقيقة 62 سجل سدد لويس سواريز كرة تصدى لها برافو لتتحول إلى ركنية، في الدقيقة التالية حولها جيرمان بيتزيلا مدافع بيتيس إلى مرماه عن طريق الخطأ ليسجل الهدف الثاني للروخيبلانكوس.

أخيرا سجل جواو فيليكس الهدف الثالث بعد تمريرة من كاراسكو في الدقيقة 80، ولكن راية الحكم المساعد أوقفت الاحتفالات مؤقتا حتى أكدت تقنية الفيديو صحته.

بهذه النتيجة يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ريال بيتيس الذي تراجع إلى المركز الخامس، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.