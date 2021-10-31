الثنائيات البيضاء مستمرة.. سوبر زيزو ينصر الزمالك على طلائع الجيش قبل القمة

واصل الزمالك ثنائياته، وانتصر على طلائع الجيش بهدفين في الاختبار الأخير قبل القمة.

فاز الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

سجل أحمد سيد "زيزو"، وعمر السعيد هدفا الزمالك في اللقاء.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى ست نقاط في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند لا شيء من النقاط.

التشكيل

بدأ باتريس كارتيرون اللقاء بثلاثة تعديلات عن اللقاء الماضي.

قاد عمر السعيد الهجوم بدلا من سيف الدين الجزيري، فيما بدأ أحمد فتوح كظهير أيسر بدلا من محمد عبد الشافي، مع البدء بـ مصطفى فتحي كأساسي على حساب يوسف إبراهيم "أوباما".

تشكيل فاركو وبيراميدز #في_الدوري .. عمرو جمال يقود هجوم فاركو بينما محمود وادي يقوم هجوم بيراميدز pic.twitter.com/9RTCKMKdNI — FilGoal (@FilGoal) October 31, 2021

وصف المباراة

الزمالك بدأ المباراة بقوة. أشرف بنشرقي تبادل الكرة مع عمر السعيد، ثم سدد المغربي تسديدة قوية تصدى لها محمد بسام.

الركنية نفذت من أحمد سيد "زيزو"، وقابلها محمود علاء برأسية بجانب المرمى.

لاعبو الزمالك طالبوا بركلة جزاء في الدقيقة الـ15 بعد سقوط عمر السعيد داخل منطقة الجزاء.

أمين عمر حكم اللقاء عاد لتقنية الفيديو، ثم قرر احتساب ركلة جزاء للزمالك بالفعل.

أحمد سيد "زيزو" نفذ ركلة الجزاء بنجاح، وسجل الهدف الأول للزمالك، والثاني له هذا الموسم.

محاولات العودة

طلائع الجيش حاول العودة في اللقاء بشتى الطرق. ميدو جابر سدد في الدقيقة الـ24، لكن محمد أبو جبل تصدى لها على مرتين.

جون أنتوي تعرض لإصابة في الدقيقة الـ35، ليضطر عبد الحميد بسيوني إلى إخراجه، ودخول أحمد زولا بدلا منه.

وواصل طلائع الجيش المحاولات. أحمد سمير سدد في الدقيقة الـ41، وتصدى لها أبو جبل، قبل أن يشتتها حمزة المثلوثي.

زيزو توغل في الدقيقة الـ47 ودخل منطقة الجزاء، ومرر الكرة إلى مصطفى فتحي، لكن الدفاع أنقذها قبل تصويبة مصطفى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك.

الشوط الثاني

طلائع الجيش بدأ الشوط الثاني بإصرار على العودة، فكانت بداية محاولاته مبكرا في الدقيقة الـ47 بعد كرة ثابتة، قابلها محمد علي الجويني برأسية بجانب المرمى.

عرضية جديدة للطلائع في الدقيقة الـ53 من زولا، قابلها أحمد سمير برأسية فوق المرمى.

الزمالك رد على ضغط طلائع الجيش بهدف ثاني حسم اللقاء. طولية من طارق حامد إلى أحمد سيد "زيزو" الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، ثم أرسل عرضية إلى عمر السعيد، والذي قابلها برأسية ساقطة فوق محمد بسام في المرمى.

عبد الحميد بسيوني تدخل هنا. شارك خالد حشادي في الدقيقة الـ67 بدلا من عبد الرحمن شيكا.

ورد كارتيرون في الدقيقة الـ68 بدخول سيف الدين الجزيري، ومحمد أوناجم بدلا من مصطفى فتحي، وعمر السعيد.

أشرف بنشرقي حاول تسجيل الثالث في الدقيقة الـ70، وتبادل الكرة مع الجزيري ثم سدد فوق المرمى.

إمام عاشور كاد أيضا يسجل الثالث في الدقيقة الـ73 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء، ثم سدد بوجه قدمه الخارجي، لكن محمد بسام تصدى لها.

عبد الحميد بسيوني أجرى تبديلان جديدان في الدقيقة الـ77 بدخول محمد شحاتة ومصطفى الزناري بدلا من أحمد سمير، وعلي الفيل.

أشرف بنشرقي أهدر الثالث أمام المرمى الخالي في الدقيقة الـ82. عرضية من أوناجم، أخرجها الدفاع، وتابعها بنشرقي فوق المرمى الخالي.

كارتيرون أجرى آخر تبديلاته في الدقيقة لـ89 بدخول محمد عبد الشافي، وإسلام جابر، ومحمد أشرف "روقا" بدلا من إمام عاشور، وأشرف بنشرقي، وزيزو.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى ست نقاط في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند لا شيء من النقاط.