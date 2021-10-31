تشكيل البنك الأهلي - هلال يقود الهجوم أمام الأهلي

دفع خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي بـ محمد هلال في هجوم فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري. في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: أمير مدحت – أحمد ياسين – عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو

الوسط: محمد فتحي – محمود سيد – محمد جمال

الهجوم: محمد هلال – فادي فريد – أحمد سعيد

وفاز البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.

بينما فاز الأهلي على الإسماعيلي برباعية دون رد.