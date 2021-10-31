انتهت في الدوري - الأهلي (1)-(0) البنك الأهلي.. الأحمر يفوز
الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 19:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.
ــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد
ق 86: فرصة خطيرة للبنك الأهلي
ق 77: نزول عمار حمدي بدلا من أفشة
ق 72: علي لطفي ينقذ الأهلي أمام محمد هلال
ق 64: نزول حسين الشحات وعبد القادر بدلا من بيرسي تاو وميكيسوني
ق 62: جوووول محمد شريف والأول
ق 60: نزول أسامة إبراهيم ومعروف يوسف
ق 53: نزول محمد شريف بدلا من محمد هاني
ق 50: إنذار فادي فريد بعد تدخل قوي ضد أكرم توفيق
شوط أول سلبي
ق 30: البنك يهدر فرصة خطيرة عن طريق محمد بسيوني
ق 20: رأسية قوية من ميكيسوني يبعدها الدفاع
ق 18: بيرسي تاو يهدر فرصة خطيرة بضربة رأسية
ق 10: عرضية من أفشة يقابلها حمدي فتحي بتسديدة والزنفلي يبعدها
ق 6: سقوط أكرم توفيق
انطلاق المباراة