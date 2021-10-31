انتهت في الدوري - الأهلي (1)-(0) البنك الأهلي.. الأحمر يفوز

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 19:05

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي ضد البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد

ق 86: فرصة خطيرة للبنك الأهلي

ق 77: نزول عمار حمدي بدلا من أفشة

ق 72: علي لطفي ينقذ الأهلي أمام محمد هلال

ق 64: نزول حسين الشحات وعبد القادر بدلا من بيرسي تاو وميكيسوني

ق 62: جوووول محمد شريف والأول

ق 60: نزول أسامة إبراهيم ومعروف يوسف

ق 53: نزول محمد شريف بدلا من محمد هاني

ق 50: إنذار فادي فريد بعد تدخل قوي ضد أكرم توفيق

شوط أول سلبي

ق 30: البنك يهدر فرصة خطيرة عن طريق محمد بسيوني

ق 20: رأسية قوية من ميكيسوني يبعدها الدفاع

ق 18: بيرسي تاو يهدر فرصة خطيرة بضربة رأسية

ق 10: عرضية من أفشة يقابلها حمدي فتحي بتسديدة والزنفلي يبعدها

ق 6: سقوط أكرم توفيق

انطلاق المباراة

الأهلي البنك الأهلي الدوري المصري
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