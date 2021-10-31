تشكيل الأهلي - هاني يعوض ديانج.. وبيرسي تاو يقود الهجوم أمام البنك الأهلي

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 18:59

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

بيرسي تاو وبيتسو موسيماني - الإسماعيلي والأهلي

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالظهير الأيمن محمد هاني في التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة البنك الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويعوض محمد هاني غياب أليو ديانج الذي تعرض للطرد أمام الإسماعيلي في المباراة الماضية، ليلعب في مركز الظهير الأيمن ويتحول أكرم توفيق لوسط الملعب.

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كما يستمر بيرسي تاو في قيادة هجوم الأهلي أمام البنك.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: بدر بانون – حمدي فتحي – أيمن أشرف

الوسط: محمد هاني – أكرم توفيق – عمرو السولية – علي معلول

الهجوم: لويس ميكيسوني – بيرسي تاو – محمد أفشة

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم – كهربا – حسام حسن – محمد شريف – حسين الشحات – كريم فؤاد – أحمد عبد القادر – عمار حمدي.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري برباعية دون رد.

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