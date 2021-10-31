تقرير: الكشف عن حالة أجويرو المرضية في مباراة برشلونة وألافيس

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 18:57

كتب : أحمد أباظة

كون أجويرو - برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات حالة سيرخيو أجويرو مهاجم برشلونة، الذي اضطر لمغادرة مباراة الفريق الأخيرة مع ألافيس في الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، حيث خرج أجويرو في الشوط الأول، تحديدا في الدقيقة 41 وحل فيليبي كوتينيو بدلا منه.

وأعلن برشلونة عبر تويتر بعد نهاية المباراة أن المهاجم الأرجنتيني يعاني من عدم الارتياح في منطقة الصدر، وتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته.

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بالفعل شوهد أجويرو خلال خروجه ممسكا بصدره، كما أصيب بالدوار وسقط على الأرض قبل خروجه، ولكن لحسن الحظ خرج من الملعب إلى قدميه وذهب إلى المستشفى دون الحاجة إلى حمله.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن المهاجم خضع لمجموعة فحوصات كشفت وجود حالة من عدم الانتظام في ضربات القلب، واستمرت هذه الفحوصات بتعمق أكبر لمعرفة السبب المسؤول عن هذه المشكلة، ولكن لحسن الحظ هو في حالة جيدة.

وبحسب "إي إف إي" فإن اللاعب يعاني من "الأريثميا" وهي حالة عدم الانتظام في ضربات القلب، بينما زعمت صحيفة "إل بايس" أن أجويرو عانى من الحالة نفسها قبل 10 أيام.

يذكر أن المهاجم الأرجنتيني انضم إلى برشلونة في الصيف قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ولكن بفعل الإصابات اضطر للانتظار حتى 12 أكتوبر لخوض مباراته الأولى بقميص الفريق.

أجويرو برشلونة الدوري الإسباني
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