أحمد حسام عوض لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من اللجنة الثلاثية لـ اتحاد الكرة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 18:52

كتب : بسام أبوبكر

اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة

تقدم أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة باستقالته من منصبه.

وقال أحمد حسام عوض لـFilGoal.com: "تقدمت باستقالتي من منصبي كعضو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة".

وأضاف "أكتفيت بالفترة الماضية من العمل في اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، خاصة أن مدة عمل اللجنة قاربت على الانتهاء".

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وتضم اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كل من أحمد مجاهد رئيس اللجنة، ومحمد الشواربي وحسام عوض.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر مد عمل اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة حتى 5 يناير 2022 المقبل.

على أن تقام انتخابات اتحاد الكرة في ديسمبر المقبل.

اللجنة الثلاثية اتحاد الكرة أحمد حسام عوض
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