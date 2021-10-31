أحمد حسام عوض لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من اللجنة الثلاثية لـ اتحاد الكرة

تقدم أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة باستقالته من منصبه.

وقال أحمد حسام عوض لـFilGoal.com: "تقدمت باستقالتي من منصبي كعضو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة".

وأضاف "أكتفيت بالفترة الماضية من العمل في اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، خاصة أن مدة عمل اللجنة قاربت على الانتهاء".

وتضم اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كل من أحمد مجاهد رئيس اللجنة، ومحمد الشواربي وحسام عوض.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر مد عمل اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة حتى 5 يناير 2022 المقبل.

على أن تقام انتخابات اتحاد الكرة في ديسمبر المقبل.