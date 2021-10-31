هيثم شعبان: حصلنا على 3 نقاط مهمة أمام الإسماعيلي.. ولا يزال لدينا أخطاء

أعرب هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن سعادته بتحقيق الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي.

وتغلب سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وقال هيثم شعبان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "حصلنا على ثلاث نقاط مهمة في بداية مشوارنا في الدوري".

وشدد شعبان "كانت مباراة صعبة جدا، وحضرنا لها بشكل مميز".

وأضاف مدرب سيراميكا كليوباترا "أنا راض عن أداء الفريق في المباراة الأولى أمام الجونة ولذلك ثبت التشكيل أمام الإسماعيلي".

وتابع "قررت الاستمرار بنفس الطريقة خلال مواجهة الدراويش، كان من المفترض أن يؤدي اللاعبون بشكل أفضل وما فعلناه في مباراة الجونة لم يحدث اليوم".

واختتم هيثم شعبان تصريحاته "الحمد لله على نقاط المباراة، ونعم لدينا أخطاء وكانت نتيجتها وصول الإسماعيلي لمرمانا في أكثر من مرة ولكن مجمل اللقاء في صالحنا".

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين بينما يتذيل الإسماعيلي الترتيب بلا رصيد من النقاط.