انتهت في الدوري - فاركو (1)-(2) بيراميدز.. نهاية اللقاء

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 17:27

كتب : FilGoal

فاركو ضد بيراميدز

يحل بيراميدز ضيفا على فريق فاركو ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وتغلب بيراميدز على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدفا، أما فاركو فخسر أمام فيوتشر بهدف دون مقابل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق95 جووووول رامي صبري يفتتح أهداف فاركو في الدوري

ق85 جووووول عبد الله السعيد من ركلة جزاء

ق83 احتساب ركلة جزاء لبيراميدز بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق69 جوووووووول محمود وادي

ق47 وليد الكرتي يهدر هدفا محققا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 تقنية الفيديو تلغي هدف فاركو

ق40 جووووول مودي يسجل الأول لفاركو

ق31 محمد صبحي يتألق على مرتين أمام محمود وادي والكرتي

ق10 بطاقة صفراء لعبد الله بكري مدافع فاركو

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز فاركو
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