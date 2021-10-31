لن يكونوا ضيوف شرف.. مصر للمقاصة يهزم الجونة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 17:19

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة والجونة

أثبت مصر للمقاصة بأنهم لن يكونوا ضيوف شرف في بطولة الدوري، وحققوا الفوز الأول على حساب الجونة.

فاز مصر للمقاصة على الجونة بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

سجل كريم حلاوة وأحمد صبيحة هدفا مصر للمقاصة في اللقاء.

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الفوز رفع رصيد مصر للمقاصة إلى ثلاث نقاط، مرتقيا إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد الجونة عند نقطة واحدة في المركز الـ14.

التشكيل

رضا شحاتة بدأ اللقاء بـ خالد قمر في الهجوم، ومن خلفه كريم طارق، وإسلام محارب، وشيميليس بيكلي أمام فريقه القديم.

على الجانب الآخر، بدأ تامر مصطفى بثلاثي هجومي مكون من حسام عبد الواحد، وأنولا جوزيف، وإريك سيرجي.

وصف المباراة

الجونة كان الأخطر في بداية اللقاء. شيميليس بيكلي سدد بقوة في الدقيقة الرابعة بجانب المرمى.

ورد علي فتحي بتصويبة للجونة في الدقيقة الخامسة، لكن إسلام طارق تصدى لها.

الجونة هدد مرمى أصحاب الأرض مجددا في الدقيقة السابعة من ركنية، قابلها كريم طارق بتوصيبة بجانب المرمى.

واضطر الجونة لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة الـ35 بدخول ناصر ناصر بدلا من محمد رزق، وانتهى الشوط الأول سلبيا.

الشوط الثاني

مصر للمقاصة بدأ الشوط الثاني بشكل مغاير، فكان له التقدم بالدقيقة الـ51 بعد تمريرة من سيرجي إلى كريم حلاوة الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة داخل الشباك.

الجونة كاد يتعادل في الدقيقة الـ70 بعد تصويبة قوية من ناصر ناصر، لكن اصطدمت بالقائم الأيسر.

ووسط ضغط الجونة، تعرض محمد نجيب للطرد في الدقيقة الـ81 بسبب البطاقة الصفراء الثانية.

ولم يكتف مصر للمقاصة بالأول، فأضاف الهدف الثاني بالدقيقة الـ83 بعد عرضية من سعيد الونش من الطرف الأيمن إلى أحمد صبيحة الذي سدد كرة داخل الشباك.

الجونة حاول مجددا، وفي الدقيقة الـ89 أرسل إسلام محارب عرضية من الطرف الأيسر، شتتها محسن ليلة لترتد إلى إسلام عبد النعيم يمين منطقة الجزاء سدد كرة قوية تصدى لها حارس المرمى.

ومرر خالد قمر بينية رائعة في الدقيقة الـ94 إلى حسام غانم، ليسدد بجانب المرمى، وينتهي اللقاء بفوز مصر للمقاصة بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد مصر للمقاصة إلى ثلاث نقاط، مرتقيا إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد الجونة عند نقطة واحدة في المركز الـ14.

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