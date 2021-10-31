انتهت في الدوري - طلائع الجيش (0)-(2) الزمالك.. فوز هام للكتيبة البيضاء

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أحمد سيد زيزو في طلائع الجيش

يستضيف طلائع الجيش فريق الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وكان الزمالك قد فاز بمباراته الافتتاحية أمام إنبي بهدفين دون مقابل، بينما خسر طلائع الجيش أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين

ق. 81 عرضية من أوناجم أخرجها الدفاع، وتابعها بنشرقي بتصويبة فوق المرمى.

ق. 77 محمد شاحتة يشارك بدلا من أحمد سمير، ومصطفى الزناري يشارك بدلا من علي الفيل.

ق. 73 إمام عاشور يتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد، لكن محمد بسام تصدى لها.

ق. 70 تصويبة من بنشرقي فوق المرمى.

ق. 68 دخول سيف الدين الجزيري، ومحمد أوناجم بدلا من عمر السعيد، ومصطفى فتحي.

ق. 67 دخول خالد حشادي بدلا من عبد الرحمن شيكا.

ق. 63 جوووول عرضية من زيزو، قابلها عمر السعيد برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 53 عرضية من زولا، قابلها أحمد سمير برأسية فوق المرمى.

ق. 47 مخالفة يقابلها محمد علي الجويني برأسية بجانب المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 تصويبة من أحمد سمير يتصدى لها أبو جبل وينقذها المثلوثي قبل متابعة ميدو جابر.

ق. 35 جون أنتوي يغادر الملعب مصابا، وأحمد زولا شارك بدلا منه.

ق. 24 تصويبة قوية من ميدو جابر، يتصدى لها محمد أبو جبل على مرتين.

ق 19: جوووول زيزو والأول من ركلة جزاء

ق 18: ركلة جزاء للأبيض بعد عرقلة عمر السعيد داخل منطقة الجزاء.

ق 15: الأبيض يطالب بركلة جزاء

ق. 5 ركنية يقابلها محمود علاء برأسية بجانب المرمى.

ق. 4 تصويبة من بنشرقي يتصدى لها محمد بسام.

انطلاق المباراة

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