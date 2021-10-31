تشكيل الدوري – إكرامي يحرس مرمى بيراميدز.. والمشاركة الأولى لـ حمرون مع فاركو

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الأساسي أمام نادي فاركو ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحرس شريف إكرامي عرين الفريق، بعد أن كان احتياطيا المباراة الماضية، كما يبدأ أحمد فتحي في التشكيل الأساسي للفريق.

بينما يتواجد مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وإيريك تراوري وعمر جابر على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - نيئا دونجا - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - عمر جابر - إبراهيم حسن - أحمد توفيق - حسين السيد - دودو الجباس - عبد الله مجدي

بينما جاء تشكيل فاركو كالآتي الذي اختاره مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق كالآتي:

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عبد الله بكري - أحمد مودي – رامي صبري – عزمي غوما

الوسط: رزقي حمرون – أحمد الصغيري – محمود حمادة – محمود عماد

الهجوم: سيف تيري – عمرو جمال

وكان بيراميدز فاز على فريق مصر للمقاصة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري بهدفين مقابل هدف.

بينما خسر فاركو أول مبارياته أمام نادي فيوتشر بهدف مقابل لاشئ.