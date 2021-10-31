تشكيل طلائع الجيش - أنتوي وسمير يواجهان الزمالك
الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 16:43
كتب : FilGoal
أعلن طلائع الجيش تشكيله لمباراة ضيفه الزمالك اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.
وجاء التشكيل:
حراسة المرمى: محمد بسام
الدفاع: حسن مجدي – علي الفيل – محمد جابر – محمد ناصف
الوسط: عمرو السيسي – مهند لاشين – عبد الرحمن شيكا
الهجوم: محمد الجويني – أحمد سمير – جون أنتوي
ويسعى حامل لقب السوبر المصري لتعويض خسارته في الجولة الأولى من الدوري أمام البنك الأهلي.
وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.