تشكيل طلائع الجيش - أنتوي وسمير يواجهان الزمالك

أعلن طلائع الجيش تشكيله لمباراة ضيفه الزمالك اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

وجاء التشكيل:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسن مجدي – علي الفيل – محمد جابر – محمد ناصف

الوسط: عمرو السيسي – مهند لاشين – عبد الرحمن شيكا

الهجوم: محمد الجويني – أحمد سمير – جون أنتوي

ويسعى حامل لقب السوبر المصري لتعويض خسارته في الجولة الأولى من الدوري أمام البنك الأهلي.

وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.