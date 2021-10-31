تشكيل طلائع الجيش - أنتوي وسمير يواجهان الزمالك

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 16:43

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - طلائع الجيش

أعلن طلائع الجيش تشكيله لمباراة ضيفه الزمالك اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

وجاء التشكيل:

حراسة المرمى: محمد بسام

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الدفاع: حسن مجدي – علي الفيل – محمد جابر – محمد ناصف

الوسط: عمرو السيسي – مهند لاشين – عبد الرحمن شيكا

الهجوم: محمد الجويني – أحمد سمير – جون أنتوي

ويسعى حامل لقب السوبر المصري لتعويض خسارته في الجولة الأولى من الدوري أمام البنك الأهلي.

وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.

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