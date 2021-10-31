تشكيل الزمالك - 3 تبديلات أمام طلائع الجيش

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 16:36

كتب : FilGoal

إنبي - الزمالك - زيزو

أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة مضيفه طلائع الجيش اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

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الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي

وسط الملعب: أشرف بنشرقي - طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" - إمام عاشور - مصطفى فتحي

الهجوم: عمر السعيد

البدلاء: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أوناجم و سيف الدين الجزيري

ويخوض الزمالك المباراة بالتشكيل الذي تفوق به على إنبي بهدفين دون رد يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من الدوري.

وكان طلائع الجيش خسر في الجولة الأولى أمام البنك الأهلي.

وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.

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