في 8 دقائق.. كوريا يقود إنتر لفوز صعب على أودينيزي

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 15:38

كتب : عبد الرحمن فوزي

خواكين كوريا - إنتر ميلان

سجل خواكين كوريا ثنائية فاز بها إنتر ميلان على أودينيزي في المباراة التي أقيمت على ملعب جيوسيبي مياتزا في الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

تقدم كوريا بالهدف الأول لإنتر في الدقيقة الـ 60 بعد انطلاقة رائعة من نصف الملعب أنهاها بتسديدة أرضية عجز حارس المرمى عن التصدي لها.

وفي الدقيقة الـ 68 أضاف كوريا الهدف الثاني لإنتر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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بذلك الفوز رفع إنتر ميلان رصيده للنقطة الـ 24 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن أصحاب المركز الأول والثاني ميلان ونابولي، قبل نهاية الجولة.

بينما توقف رصيد أودينيزي عند النقطة الـ 11 في المركز الـ 14.

وتنتظر إنتر مباراة قوية في الحولة المقبلة أمام جاره ميلان على ملعب سان سيرو يوم الأحد 7 نوفمبر.

إنتر ميلان أودينيزي الدوري الإيطالي
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