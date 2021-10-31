تشكيل الدوري – هشام شعبان يقود هجوم المقاصة.. وتغيرات محدودة في الجونة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 14:46

كتب : عمر خالد

إريك سيرجي - بيراميدز ومصر للمقاصة

أعلن تامر مصطفي المدير الفني لنادي مصر المقاصة عن تشكيلة فريقه لمبارته أمام الجونة ضمن الجوله الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل مصر المقاصة:

حراسه المرامي:محمد مجدي.

أخبار متعلقة
فاروق جعفر: التجديد لـ بنشرقي خلال أيام حجازي لن يظهر في دوري أبطال آسيا بعد تأكد استبعاد اتحاد جدة الشناوي مرشح لجائزة أفضل حارس في العالم من اتحاد التاريخ والإحصاء موسيماني والشعباني ينافسان 22 مدربا على جائزة الأفضل من اتحاد التاريخ والإحصاء

خط الدفاع: على فتحى ، أحمد صبيحه ، على المصرى ، محمود عقل.

خط الوسط: سيرجى أيريك ، اتولى جوزيف ، أحمد منعم، حسام عبد الواحد، كريم حلاوة

خط الهجوم: هشام شعبان.

على الجانب الأخر أعلن رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة.

ويتواجد ضمن التشكيل كل من خالد قمر، وكريم طارق في خط هجوم الفريق، إلى جانب تغيرين في خط الدفاع والوسط عن المباراة الماضية، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: اسلام طارق

خط الدفاع: عمرو سعداوي- لؤي وائل – محمد نجيب – احمد سالم صافي

خط الوسط: نور السيد – بيكلي – اسلام محارب – محمد رزق

خط الهجوم: كريم طارق – خالد قمر

وكان الجونة تعادل في الجولة الأولى مع فريق سيراميكا كليوبترا بهدف لكل منهما.

بينما خسر مصر المقاصة أول مباريته أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

مصر للمقاصة الجونة الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - كليوباترا (0) (0) الإسماعيلي.. مصر للمقاصة (0) (0) الجونة 27 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري – هشام شعبان يقود هجوم المقاصة.. وتغيرات محدودة في الجونة 30 دقيقة | الدوري المصري
جورجينو يكشف مرشحه للفوز بالكرة الذهبية 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توتو ميركاتو: توتنام سيحاول التعاقد مع كونتي مرة أخرى 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري – باسم مرسي يقود سيراميكا.. وتغيرات بالجملة في الإسماعيلي 35 دقيقة | الدوري المصري
صلاح يعادل رقم هنري وبيركامب القياسي في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
إبراهيموفيتش: هذه هي نصيحتي لـ مبابي ساعة | الدوري الفرنسي
كلوب: لا أتوقع لحاق نابي كيتا بمباراة أتليتكو مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 2 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 3 تعرف على تصنيف فرق مجموعات أبطال إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك 4 انتهت في إنجلترا - يونايتد (0)-(5) ليفربول.. زلزال في أولد ترافورد