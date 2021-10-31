تشكيل الدوري – هشام شعبان يقود هجوم المقاصة.. وتغيرات محدودة في الجونة

أعلن تامر مصطفي المدير الفني لنادي مصر المقاصة عن تشكيلة فريقه لمبارته أمام الجونة ضمن الجوله الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل مصر المقاصة:

حراسه المرامي:محمد مجدي.

خط الدفاع: على فتحى ، أحمد صبيحه ، على المصرى ، محمود عقل.

خط الوسط: سيرجى أيريك ، اتولى جوزيف ، أحمد منعم، حسام عبد الواحد، كريم حلاوة

خط الهجوم: هشام شعبان.

على الجانب الأخر أعلن رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة.

ويتواجد ضمن التشكيل كل من خالد قمر، وكريم طارق في خط هجوم الفريق، إلى جانب تغيرين في خط الدفاع والوسط عن المباراة الماضية، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: اسلام طارق

خط الدفاع: عمرو سعداوي- لؤي وائل – محمد نجيب – احمد سالم صافي

خط الوسط: نور السيد – بيكلي – اسلام محارب – محمد رزق

خط الهجوم: كريم طارق – خالد قمر

وكان الجونة تعادل في الجولة الأولى مع فريق سيراميكا كليوبترا بهدف لكل منهما.

بينما خسر مصر المقاصة أول مباريته أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف.