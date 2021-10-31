انتهى في الدوري - كليوباترا (2) (1) الإسماعيلي.. مصر للمقاصة (2) (0) الجونة

تابع مباشرة مباراتين تنطلقان الثالثة عصرا في الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز 2021-2022.

الإسماعيلي ضيف سيراميكا كليوباترا، تابع اللقاء دقيقة بدقيقة من هنا

ومصر للمقاصة يستضيف الجونة، اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

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نهاية المباراتين

ق83: أحمد صبيحة جوووووووووول! الثاني لمصر للمقاصة

ق72: شادي حسين جووووووووووول! بتسديدة قوية لتسكن الكرة الزاوية اليمنى لمرمى الدراويش

ق57: تسديدة من شيلونجو مهاجم الإسماعيلي المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن

ق57: كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح الجونة شتتها دفاع مصر المقاصة بسهولة تامة

ق52: باسم مرسي يسقط داخل منطقة الجزاء والحكم محمد معروف راجع الفيديو ورفض احتساب ركلة جزاء وأشار إلى ركلة ركنية لكليوباترا

ق46: الهدف الأول لمصر للمقاصة يسجله كريم حلاوة. تمريرة من سيرجي إلى كريم حلاوة الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة داخل الشباك

4:05 - بداية الشوط الثاني في مباراة كليوباترا والإسماعيلي

4:03 - بداية الشوط الثاني في مباراة مصر للمقاصة والجونة

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3:47 - نهاية الشوط الأول في مباراة كليوباترا والإسماعيلي

3:46 - نهاية الشوط الأول في مباراة مصر للمقاصة والجونة

ق46: شيلونجو أووووووووه! يسدد الكرة في القائم الأيسر لمرمى عامر حارس كليوباترا

ق39: بطاقة صفراء من نصيب عبد الله محمود لاعب فريق سيراميكا كليوباترا بعد تدخل عنيف على محمد صادق

ق35: تبديل أول للجونة - دخول ناصر ناصر بدلا من محمد رزق

ق32: أووووووووه! تسديدة قوية من شكري نجيب قائد الإسماعيلي لمسها الحارس عامر قبل أن تصطدم بالعارضة وتخرج الكرة إلى خارج الملعب

ق30: جووووووووول! بينسون شيلونجو يدرك التعادل للإسماعيلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا الخروج الخاطئ لعامر عامر

ق27: كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح الجونة شتتها الدفاع لتصل إلى بيكلي خارج منطقة الجزاء سددها من لمسة واحدة لكن ارتطمت بالقائم الأيمن

ق23: كرة عرضية من شريف دابو لاعب كليوباترا من جهة اليمين قابلها باسم مرسي برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى

ق16: جووووووول! عصام صبحي يسجل في مرماه بالخطأ ليتقدم كليوباترا على الإسماعيلي. ضرب الكرة برأسه في الشباك إثر ركلة حرة

ق7: كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح الجونة شتتها الدفاع، لتصل إلى كريم طارق الذي سدد كرة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء لكنها تمر بجوار القائم الأيمن

3:01 - انطلاق مباراة كليوباترا والإسماعيلي

2:58 - انطلاق مباراة مصر للمقاصة والجونة