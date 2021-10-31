إبراهيموفيتش: هذه هي نصيحتي لـ مبابي

وجه زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الحالي وباريس سان جيرمان السابق نصيحة لكيليان مبابي لاعب الفريق الفرنسي لكي يستمر في التطور.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لشبكة تيليفووت: "اعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين الجيدين، أحب مبابي ولكن ما يقدمه ليس كافيا حتى الآن، لإنه مازال في المنطقة المريحة".

واستمر "تخيل كيف يمكن أن يكون قويا إذا أصاب نفسه بالأذى، يجب أن تكون رائحته كالدماء وأن يحاط بالأشخاص الذين يدفعوه للأمام وليس الذين يخبروه بأنه الأفضل، يجب أن يحاط بالأشخاص الذين يخبروه بأنه يجب أن يكون أفضل".

وأضاف "هو في قمة اللاعبين الذين أحبهم، ولكن كان هناك العديد من الأشخاص الذين كانوا على القمة لفترة طويلة، ولكن بالنسبة للشباب هناك مبابي وإيرلنج هالاند ومن آخر؟".

مبابي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، مع اعترافه برغبته في الرحيل والانضمام لريال مدريد.

وشارك مبابي مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي في 14 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ستة أهداف وصناعة ثمانية آخرين.