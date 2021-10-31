تشكيل الدوري – باسم مرسي يقود سيراميكا.. وتغيرات بالجملة في الإسماعيلي
الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 14:40
كتب : عمر خالد
يقود باسم مرسي هجوم فريق سيراميكا كليوباترا، بينما يقود هجوم الإسماعيلي كل من شكري نجيب و بينسون شيلونجو في مباراة الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.
وأعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به الإسماعيلي حيث جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عامر عامر.
خط الدفاع: مصعب البطاط - عبدالله محمود - سيف تقا - أحمد محسن.
خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيدني - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو .
خط الهجوم: باسم مرسي.
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمد كوكو - خالد صبحي - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شادي حسين - كوامي بونسو - ايفانز منساه - محمد توني - مصطفى ميسي.
بينما أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي عن تشكيلة فريقه والتي جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم
الدفاع: محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي
الوسط: محمود دونجا – عماد حمدي – محمد صادق – أحمد مصطفى
الهجوم: شكري نجيب – بينسون شيلونجو
البدلاء: محمد فوزي – عبد الله جمعة – أحمد مدبولي – محمد عمار– أحمد عيد – عمر الوحش – محمد مخلوف – محمد الشامي – جاستن شونجا
وكان سيراميكا كليوبترا تعادل في أول مباراة له مع الجونة بهدف لكل منهما في افتتاح الدوري المصري.
بينما خسر الإسماعيلي برباعية نظيفة أمام الأهلي.