تشكيل الدوري – باسم مرسي يقود سيراميكا.. وتغيرات بالجملة في الإسماعيلي

يقود باسم مرسي هجوم فريق سيراميكا كليوباترا، بينما يقود هجوم الإسماعيلي كل من شكري نجيب و بينسون شيلونجو في مباراة الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وأعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به الإسماعيلي حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: مصعب البطاط - عبدالله محمود - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيدني - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو .

خط الهجوم: باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - خالد صبحي - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شادي حسين - كوامي بونسو - ايفانز منساه - محمد توني - مصطفى ميسي.

بينما أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي عن تشكيلة فريقه والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي

الوسط: محمود دونجا – عماد حمدي – محمد صادق – أحمد مصطفى

الهجوم: شكري نجيب – بينسون شيلونجو

البدلاء: محمد فوزي – عبد الله جمعة – أحمد مدبولي – محمد عمار– أحمد عيد – عمر الوحش – محمد مخلوف – محمد الشامي – جاستن شونجا

وكان سيراميكا كليوبترا تعادل في أول مباراة له مع الجونة بهدف لكل منهما في افتتاح الدوري المصري.

بينما خسر الإسماعيلي برباعية نظيفة أمام الأهلي.