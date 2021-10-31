تشكيل الدوري – باسم مرسي يقود سيراميكا.. وتغيرات بالجملة في الإسماعيلي

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 14:40

كتب : عمر خالد

هدف سيراميكا كليوباترا الأول في مرمى الجونة - سيف تقا (من حسابات سيراميكا كليوباترا)

يقود باسم مرسي هجوم فريق سيراميكا كليوباترا، بينما يقود هجوم الإسماعيلي كل من شكري نجيب و بينسون شيلونجو في مباراة الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وأعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به الإسماعيلي حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

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خط الدفاع: مصعب البطاط - عبدالله محمود - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمود نبيل - بلال السعيدني - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو .

خط الهجوم: باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - خالد صبحي - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شادي حسين - كوامي بونسو - ايفانز منساه - محمد توني - مصطفى ميسي.

بينما أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي عن تشكيلة فريقه والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي

الوسط: محمود دونجا – عماد حمدي – محمد صادق – أحمد مصطفى

الهجوم: شكري نجيب – بينسون شيلونجو

البدلاء: محمد فوزي – عبد الله جمعة – أحمد مدبولي – محمد عمار– أحمد عيد – عمر الوحش – محمد مخلوف – محمد الشامي – جاستن شونجا

وكان سيراميكا كليوبترا تعادل في أول مباراة له مع الجونة بهدف لكل منهما في افتتاح الدوري المصري.

بينما خسر الإسماعيلي برباعية نظيفة أمام الأهلي.

سيراميكا الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز
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