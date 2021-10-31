كلوب: لا أتوقع لحاق نابي كيتا بمباراة أتليتكو مدريد الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 12:56 كتب : FilGoal نابي كيتا - ليفربول نابي كيتا يورجن كلوب ليفربول أتليتكو مدريد نرشح لكم أخر الأخبار مباشر في الدوري - كليوباترا (0) (0) الإسماعيلي.. مصر للمقاصة (0) (0) الجونة 19 دقيقة | الدوري المصري تشكيل الدوري – هشام شعبان يقود هجوم المقاصة.. وتغيرات محدودة في الجونة 22 دقيقة | الدوري المصري جورجينو يكشف مرشحه للفوز بالكرة الذهبية 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي توتو ميركاتو: توتنام سيحاول التعاقد مع كونتي مرة أخرى 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي تشكيل الدوري – باسم مرسي يقود سيراميكا.. وتغيرات بالجملة في الإسماعيلي 27 دقيقة | الدوري المصري صلاح يعادل رقم هنري وبيركامب القياسي في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي إبراهيموفيتش: هذه هي نصيحتي لـ مبابي ساعة | الدوري الفرنسي كلوب: لا أتوقع لحاق نابي كيتا بمباراة أتليتكو مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر في الدوري - كليوباترا (0) (0) الإسماعيلي.. مصر للمقاصة (0) (0) الجونة صلاح يعادل رقم هنري وبيركامب القياسي في الدوري الإنجليزي الشناوي مرشح لجائزة أفضل حارس في العالم من اتحاد التاريخ والإحصاء موسيماني والشعباني ينافسان 22 مدربا على جائزة الأفضل من اتحاد التاريخ والإحصاء فاروق جعفر: التجديد لـ بنشرقي خلال أيام الأكثر مشاهدة 1 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 2 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 3 تعرف على تصنيف فرق مجموعات أبطال إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك 4 انتهت في إنجلترا - يونايتد (0)-(5) ليفربول.. زلزال في أولد ترافورد أمس اليوم غدا الدوري المصري 3 إنبـي 2 المقاولون العرب انتهت الدوري المصري 3 الاتحاد السكندري 2 فيوتشر انتهت الدوري الإنجليزي 0 توتنام هوتسبر 3 مانشستر يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 0 نيوكاسل يونايتد 3 تشيلسي انتهت الدوري الإنجليزي 2 ليفربول 2 برايتون انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش - الزمالك لم تبدأ 17:30 الدوري المصري - الأهلي - البنك الأهلي لم تبدأ 20:00 الدوري المصري 0 سيراميكا كليوباترا 0 الإسماعيلي مباشر 6:41 الدوري المصري - فاركو - بيراميدز لم تبدأ 17:30 الدوري المصري 0 مصر للمقاصة 0 الجونة مباشر 8:13 الدوري المصري - المصري - سموحة لم تبدأ 17:30 الدوري المصري - إيسترن كومباني - غزل المحلة لم تبدأ 20:00 الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - إيفرتون لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ليفانتي - غرناطة لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - رايو فايكانو - سيلتا فيجو لم تبدأ 19:30