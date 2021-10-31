حجازي لن يظهر في دوري أبطال آسيا بعد تأكد استبعاد اتحاد جدة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 12:07

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - النصر × الاتحاد

لن يظهر أحمد حجازي وفريقه اتحاد جدة السعودي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم لأسباب إدارية.

فقد رفضت لجنة استئناف تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين الاستئناف المقدم من ناديي الاتحاد والنصر على قرار لجنة تراخيص الأندية بالرابطة، والقاضي بعدم منح الناديين الرخصة المحلية والآسيوية لموسم 2021ـ2022.

وفشلت أندية اتحاد جدة والنصر في الحصول على الرخصة للمشاركة في البطولات الآسيوية الممنوحة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم لموسم 2021-2022.

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وأيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة تراخيص الأندية، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضحت اللجنة أن رفض الاستئناف جاء بعد دراسة لأسباب الاستئناف الخاصة بكل ملف وبعد الاطلاع على تقريري إدارة تراخيص الأندية المتضمن شرحا تفصيليا لأسباب الرفض المستندة على عدم استيفاء المعايير الالزامية المنصوص عليها بلائحة تراخيص الأندية للموسم الرياضي (2021/2022)، المصادق عليها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في أبريل 2021.

فريق التعاون سيحل مكان الاتحاد، الذي يضم أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، في ملحق دوري أبطال آسيا 2022، كونه صاحب المركز الرابع في سلم ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020-2021.

وتؤهل المسابقات السعودية المحلية 3 فرق لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وفريق للملحق، يكون ثالث الدوري.

أحمد حجازي اتحاد جدة
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