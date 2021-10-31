موسيماني والشعباني ينافسان 22 مدربا على جائزة الأفضل من اتحاد التاريخ والإحصاء

ترشح بيتسو موسيماني ومعين الشعباني مدربا الأهلي والمصري على الترتيب لجائزة أفضل مدير فني في العالم خلال 2021 من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

وأعلن الأخير 24 مدربا مرشحا للجائزة وهم:

توماس توخيل (تشيلسي)

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

ماوريسيو بوكيتينو (باريس سان جيرمان)

زين الدين زيدان (ريال مدريد)

أوناي إيمري (فياريال)

أولي جونار سولشاير (مانشستر يونايتد)

هانز-ديتير فليك (بايرن ميونيخ سابقا وألمانيا حاليا)

جوليان ناجلزمان (لايبزيج سابقا وبايرن ميونيخ حاليا)

دييجو سيميوني (أتليتكو مدريد)

أنتونيو كونتي (إنتر ميلان سابقا)

كريستفو جالتييه (ليل)

يوري فيرنيدوب (شيريف المولدوفي)

ريناتو جاوتشو (فلامنجو)

أبيل فيريرا (بالميراس)

أليكسي ستيفال (أتليتيكو مينيرو)

بيتسو موسيماني (الأهلي)

مانكوبا منجكيثي (ماميلودي صنداونز)

معين الشعباني (الترجي سابقا والمصري حاليا)

جيم كورتين (فيلادلفيا يونيون)

سانتياجو سولاري (أمريكا تيم)

خافير أجيري (مونتيري)

خوان رينوسو (كروز أزول)

ليوناردو يارديم (الهلال)

جي دونج كيم (بوهانج ستيلرز)

وسيعلن الاتحاد الفائز بالجائزة مع نهاية نوفمبر المقبل.

وكان فليك الألماني توج بالجائزة في 2020 بعد تتويجه بالثلاثية مع بايرن ميونيخ.

وفي 2019 نالها مواطنه يورجن كلوب وفي 2018 اقتنصها الفرنسي زيدان للعام الثاني على التوالي.

وكان أرسين فينجر المدرب السابق لأرسنال توج بجائزة أفضل مدرب في العالم خلال العقد الأول من القرن الـ21.

وفي الفترة من 2011 إلى 2020 نال سيميوني الأرجنتيني لقب الأفضل.

وكان محمد صلاح أيقونة ليفربول ومصر ترشح لجائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.