الشناوي مرشح لجائزة أفضل حارس في العالم من اتحاد التاريخ والإحصاء

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 11:42

كتب : نادر عيد

محمد الشناوي - الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم خلال العام الجاري.

وترشح محمد الشناوي حارس مصر والأهلي للجائزة مع 19 حارسا آخر.

وجاءت القائمة:

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محمد الشناوي (مصر - الأهلي)

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا - ميلان/باريس سان جيرمان)

تيبو كورتوا (بلجيكا - ريال مدريد)

كاسبر شمايكل (الدنمارك - ليستر سيتي)

جوردان بيكفورد (إنجلترا - إيفرتون)

ديفيد دي خيا (إسبانيا - مانشستر يونايتد)

مانويل نوير (ألمانيا - بايرن ميونيخ)

إديرسون (البرازيل - مانشستر سيتي)

إدوارد ميندي (السنغال - تشيلسي)

إميليانو مارتينيز (الأرجنتين - أستون فيلا)

يان أوبلاك (سلوفينيا - أتليتكو مدريد)

بيتر جولاسي (المجر - لايبزيج)

كيلور نافاس (كوستاريكا - باريس سان جيرمان)

أليسون (البرازيل - ليفربول)

أندري أونانا (الكاميرون - أياكس)

مات تورنر (أمريكا - نيوإنجلاند ريفولوشن)

أندري بلاك (جامايكا - فيلادلفيا يونيون)

بيدرو جاليسي (بيرو - أورلاندو سيتي)

جييرمو أوشوا (المكسيك - أمريكا سي إف)

أمير عابدزاده (إيران - ماريتيمو)

وسيعلن الاتحاد الفائز بالجائزة في نهاية نوفمبر المقبل.

وكان نوير عملاق بايرن توج بالجائزة في 2020 بعد فوزه بالثلاثية مع ناديه.

ونال أليسون حامي عرين ليفربول الجائزة في 2019 واقتنصها كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في 2018.

وأعلن الاتحاد في وقت سابق عن حصول ليف ياشين، أسطورة الاتحاد السوفيتي، على جائزة أفضل حارس في القرن العشرين.

بينما نال جيانلويجي بوفون أيقونة إيطاليا جائزة أفضل حارس خلال العقد الأول من القرن الحالي.

ونوير حصل على لقب الأفضل خلال الفترة من 2011 إلى 2020.

وكان محمد صلاح أيقونة ليفربول ومصر ترشح لجائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

محمد الشناوي الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء
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