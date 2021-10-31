مصيلحي: حزين من جماهير الاتحاد بسبب التشكيك في صفقات الفريق

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 11:43

كتب : عمر خالد

محمد مصيلحي - رئيس الاتحاد السكندري

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، إنه حزين من جماهير نادي الاتحاد بسبب التشكيك في صفقات الفريق.

وأضاف في تصريحات إعلامية "النادي دعم بالصفقات الجيدة قبل بداية الموسم في ظل المنافسه الشديدة مع بقية الأندية في موسم الانتقالات الماضية".

وأشار رئيس نادي الاتحاد إلى أن "بطولة الدوري هذا الموسم صعبة، والقيمة التسويقية للاعبين ارتفعت بشكل كبير".

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وتابع "أبرمنا العديد من الصفقات التي نحتاجها في العديد من المراكز، بالإضافة إلى اللاعبين الأفارقة اللذين سيشكلون فارق مع الفريق".

وأوضح "حزين من جماهير الاتحاد السكندري بسبب التشكيك في الصفقات التي انضمت إلى النادي، ولم يكن هناك تشجيع كافي قبل بداية الدوري، وأتمنى من الجماهير أن تساند الفريق واللاعبين في الفترة المقبلة".

وواصل "الفريق يملك جهاز فني أكثر من رائع، ولاعبين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إدارة تعمل على مستوى عالي من أجل نادي الاتحاد".

يذكر أن نادي الاتحاد السكندري فاز على نادي فيوتشر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز
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