التشكيل المتوقع لـ الأهلي - هاني يعوض ديانج أمام البنك الأهلي.. ولطفي في المرمى

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 10:46

كتب : FilGoal

محمد هاني الأهلي الإنتاج الحربي

في غياب أليو ديانج بسبب الإيقاف، على الأرجح سيعتمد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على أكرم توفيق في وسط الملعب وسيشغل محمد هاني مركز الظهير الأيمن.

ويستضيف الأهلي فريق البنك الأهلي اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

والأقرب لتشكيل الأهلي هو:

أخبار متعلقة
التشكيل المتوقع لـ الزمالك - لا تبديلات أمام طلائع الجيش مواعيد مباريات الأحد 31 أكتوبر 2021.. الزمالك والأهلي وبيراميدز برشلونة يكشف مستجدات إصابة أجويرو وبيكيه تقرير تركي: النني يقترب من جالاتا سراي

حارس المرمى: علي لطفي

الدفاع: أيمن أشرف - حمدي فتحي - بدر بانون

وسط الملعب: علي معلول - عمرو السولية - أكرم توفيق - محمد هاني

الهجوم: لويس ميكيسون - بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة"

وحقق الأهلي فوزا عريضا على الإسماعيلي يوم الأربعاء بأربعة أهداف دون رد.

ويوم الجمعة سيلعب ضد غريمه التقليدي الزمالك حامل لقب الدوري.

الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
صلاح يعادل رقم هنري وبيركامب القياسي في الدوري الإنجليزي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إبراهيموفيتش: هذه هي نصيحتي لـ مبابي 39 دقيقة | الدوري الفرنسي
كلوب: لا أتوقع لحاق نابي كيتا بمباراة أتليتكو مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
فاروق جعفر: التجديد لـ بنشرقي خلال أيام 2 ساعة | الدوري المصري
حجازي لن يظهر في دوري أبطال آسيا بعد تأكد استبعاد اتحاد جدة 2 ساعة | المحترفون
موسيماني والشعباني ينافسان 22 مدربا على جائزة الأفضل من اتحاد التاريخ والإحصاء 2 ساعة | مصر
مصيلحي: حزين من جماهير الاتحاد بسبب التشكيك في صفقات الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
الشناوي مرشح لجائزة أفضل حارس في العالم من اتحاد التاريخ والإحصاء 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 2 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 3 تعرف على تصنيف فرق مجموعات أبطال إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك 4 انتهت في إنجلترا - يونايتد (0)-(5) ليفربول.. زلزال في أولد ترافورد