التشكيل المتوقع لـ الأهلي - هاني يعوض ديانج أمام البنك الأهلي.. ولطفي في المرمى

في غياب أليو ديانج بسبب الإيقاف، على الأرجح سيعتمد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على أكرم توفيق في وسط الملعب وسيشغل محمد هاني مركز الظهير الأيمن.

ويستضيف الأهلي فريق البنك الأهلي اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

والأقرب لتشكيل الأهلي هو:

حارس المرمى: علي لطفي

الدفاع: أيمن أشرف - حمدي فتحي - بدر بانون

وسط الملعب: علي معلول - عمرو السولية - أكرم توفيق - محمد هاني

الهجوم: لويس ميكيسون - بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة"

وحقق الأهلي فوزا عريضا على الإسماعيلي يوم الأربعاء بأربعة أهداف دون رد.

ويوم الجمعة سيلعب ضد غريمه التقليدي الزمالك حامل لقب الدوري.