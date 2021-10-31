برشلونة يكشف مستجدات إصابة أجويرو وبيكيه

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 00:20

كتب : أحمد أباظة

أجويرو

أعلن برشلونة عن الحالة الطبية للاعبيه سيرخيو أجويرو وجيرارد بيكيه، بعد خروجهما متأثرين بالإصابة خلال مباراة ألافيس ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإسباني.

جاء ذلك حيث انتهت المباراة بالتعادل 1-1، بعد هدف ممفيس ديباي في الدقيقة 49، وتعادل لويس ريوخا في الدقيقة 52.

وكان أجويرو أول الضحايا في برشلونة، حيث اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 41، ليأتي فيليبي كوتينيو بدلا منه.

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وكشف برشلونة عن معاناة المهاجم الأرجنتيني من عدم ارتياح في منطقة الصدر، ليتم نقله إلى المستشفى من أجل إجراء فحوصات على القلب.

على الناحية الأخرى خرج بيكيه المدافع الإسباني المعتزل دوليا من المباراة في الدقيقة 70 ليحل الفرنسي كليمون لونجليه بدلا منه.

وبحسب ما أعلنه برشلونة، فإنه يعاني من شد في ربلة الساق اليمنى، وسيخضع للمزيد من الفحوصات لتحديد مدى قوة هذه الإصابة.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني بـ16 نقطة، بعد أن حصل على نقطة وحيدة من آخر 3 مباريات، حيث خسر أمام ريال مدريد 2-1 ورايو فاييكانو 1-0.

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