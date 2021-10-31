رفعت: مررت بفترة صعبة قبل بداية الموسم.. وأعمل منذ 3 سنوات على الانضمام للمنتخب

شدد أحمد رفعت لاعب فيوتشر على تمنيه للانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد الأداء الجيد الذي يقدمه في الفترات الأخيرة.

وهزم فيوتشر أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت على استاد الاسكندرية في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تألق رقعت على الرغم من خسارة فريقه وتمكن من تسجيل الهدفين.

وقال رفعت في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس2: "ما مررت به قبل الموسم لم يكن سهلا".

وأضاف "كل موسم يكون هناك ضغوطات في البداية لتحاول الظهور بأفضل شكل لتحقيق أهداف النادي من أول يوم، بالإضافة لمروري بالعديد من المشاكل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية والتي حاولت ابعادي نفسي عنها قدر الإمكان".

واستمر "لعبنا مباراة قوية ولكننا لم نحظى النتيجة التي كنا نريدها، وكان من الممكن أن ننهي المباراة لصالحنا في بداية الشوط الثاني بتسجيل هدف ثالث، ولكن الاتحاد فريق قوي لديه القدرة على العودة بسرعة".

وتابع "كل موسم يكون لدي هدف بالتطور أكثر وأحاول تغيير بعض الأشياء في طريقة لعبي لأضيف لفريقي، وفي فريق يوجد في كل مكان في الملعب لاعب يستطيع إيصالي للمرمى وأحاول استغلال ذلك".

وأكمل "سيكون لدينا شكل جيد في كل مباراة بغض النظر عن الفوز أو الهزيمة ولكن هدفنا الأول هو الفوز بكل تأكيد".

وواصل "لم انضم لمنتخب مصر منذ فترة طويلة، وأعمل على ذلك الأمر منذ 3 مواسم، وأتمنى الانضمام للمنتخب، وكنت ألعب بشكل جيد في فترات كثيرة ولم أكن انضم".

وأردف "لن أكن اللاعب الذي يعترض على عدم انضمامه للمنتخب، ولن أتحدث أو أهاجم المسؤولين في حالة عدم انضمامي، أنا موجود وإذا احتاجني المنتخب أو أي فريق سأكون متواجد ولكن لن أتحدث عن ذلك أبدا، وبالطبع أتمنى حدوث ذلك".

وانضم رفعت لفيوتشر مع بداية الموسم الحالي قادما من المصري، وشارك مع الفريق في مباراتين، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.