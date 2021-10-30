تقرير تركي: النني يقترب من جالاتا سراي

قال موقع Sporx التركي إن محمد النني لاعب أرسنال اقترب كثيرا من الانضمام لفريق جالاتا سراي.

وكتب أن إدارة النادي التركي بدأت فعلا المفاوضات مع أرسنال للحصول على لاعب الوسط البالغ عمره 29 عاما.

وينتهي عقد النني مع أرسنال في يونيو المقبل ولم يعد ضمن التشكيل الأساسي لفريقه.

في الموسم الجاري شارك النني لمدة 44 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار التقرير إلى أن النني كان على وشك الانتقال لجالاتا سراي، الذي يضم المهاجم المصري مصطفى محمد، في الصيف الماضي.

لكن الصفقة تعطلت بعدما طلب النني راتبا سنويا قدره 3.5 ملايين يورو وفقا لما كتبه التقرير.

ويقضي النني موسمه السادس مع أرسنال الذي انتقل له في يناير 2016 قادما من بازل السويسري.

ولعب النني لبشيكتاش التركي معارا من أرسنال في موسم 2019-2020.

ومثل النني فريق أرسنال في 132 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب.