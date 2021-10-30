طبيب البنك الأهلي: كنا نعلم بإيجابية عينة منشطات كريم بامبو منذ شهر مايو الماضي

كشف أحمد عز الدين طبيب البنك الأهلي عن كواليس ظهور عينة المنشطات الخاصة بكريم بامبو لاعب فريقه إيجابية.

كريم بامبو النادي : البنك الأهلي البنك الأهلي

وقال الطبيب عبر قناة صدى البلد: "المادة التي تعاطاها كريم بامبو ليست تابعة للمنشطات ولكنها مادة محظورة ضمن عقار للتخسيس".

وأضاف "تلقينا فاكسا من اتحاد الكرة يفيد بإيجابية عينة كريم بامبو في شهر مايو الماضي وتأكدنا من صحة مشاركته لحين صدور القرار النهائي بشأنه".

وواصل "كشف المنشطات يجرى بشكل عشوائي على اللاعبين والمباريات من قبل لجنة مكافحة المنشطات المصرية والتي تبلغ بعد ذلك اتحاد الكرة بنتيجة العينات".

وأكمل "أرسلنا عينة من الدواء الخاص بكريم بامبو للجنة مكافحة المنشطات المصرية وتأكدنا أنه يحتوي على مادة محظورة تضر الجسم وليست منشطات".

وأتم تصريحاته "أنا متواجد مع فريق البنك الأهلي بشكل طبيعي ولم أرحل".

وأعلن كريم حسن شحاتة مدير الكرة في البنك الأهلي تلقي ناديه إخطارا بإيقاف لاعب الفريق كريم بامبو بسبب تناوله مادة محظورة تندرج تحت بند المنشطات.