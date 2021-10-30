نقل أجويرو إلى المستشفى أثناء مباراة برشلونة وألافيس

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 23:36

كتب : عبد الرحمن فوزي

كون أجويرو - برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن نقل كون أجويرو لاعب برشلونة إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد خروجه من مباراة ديبورتيفو ألافيس.

وتعادل برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة مشاركة أجويرو بشكل أساسي، ولكنه استبدل في الدقيقة الـ 41 لسبب لم يظهر للمشاهدين.

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وفقا لـ "سبورت" فإن أجويرو خرج من الملعب مباشرة نحو أقرب مستشفى مستقلا سيارة إسعاف لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية بعد أن شعر بدوار جعله لا يستطيع الاستمرار في الملعب.

النبأ السار هو أن أجويرو كان قادرا على السير على قدميه بشكل طبيعي وذهب لمقاعد البدلاء ولسيارة الإسعاف بدون الحاجة إلى نقالة.

ولكن نقل أجويرو للمستشفى جاء احترازيا من قبل أطباء الفريق لإجراء فحوصات ومعرفة نتائجها للاطمئنان على حالته.

المهاجم صاحب الـ 33 عاما شارك للمرة الرابعة منذ انضمامه لبرشلونة والثانية كأساسي، وخلال مشاركاته تمكن أجويرو من تسجيل هدف واحد كان في مرمى ريال مدريد.

يذكر أن تعادل برشلونة رفع رصيده للنقطة الـ 16 في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد ديبورتيفو ألافيس للنقطة العاشرة في المركز الـ 16.

كون أجويرو برشلونة
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