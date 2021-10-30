لا جديد بعد كومان.. برشلونة يتعادل مع ألافيس

تعادل برشلونة مع ضيفه ألافيس بهدف لمثله في أولى المباريات بعد إقالة المدرب رونالد كومان، وتحت قيادة المؤقت سيرجي بارخوان، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الإسباني.

أولى المحاولات الخطرة أتت في الدقيقة 19 برأسية من إريك جارسيا بعد ركنية وصلت إليه ولكن تصدى الحارس بسهولة.

وفي الدقيقة 20 اضطر خافيير كاييخا مدرب ألافيس لإجراء تبديل اضطراري بخروج تشيمو نافارو للإصابة ونزول مارتن أجيريجابيريا.

التبديل الاضطراري التالي أتى في صفوف برشلونة بخروج سيرخيو أجويرو للإصابة ونزول فيليبي كوتينيو بدلا منه في الدقيقة 41.

ومع بداية الشوط الثاني سجل برشلونة الهدف الأول بواسطة ممفيس ديباي، بعد تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء.

سرعان ما أتى التعادل في الدقيقة 52 بطريقة رائعة، حيث مرر جوسيلو الكرة الأخيرة بالكعب إلى لويس ريوخا الذي راوغ الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن وسجل في المرمى الخالي.

حاول برشلونة استرداد التقدم بتسديدة من جوردي ألبا في الدقيقة 58 مرت فوق العارضة، تلاه ديباي في الدقيقة 59 بعد تمريرة من جافي ليسدد ولكن في القائم الأيسر.

الإصابات لم تترك ألافيس، إذ خرج إدجار مينديز في الدقيقة 62 وحل فاكوندو بيليستري بدلا منه، فيما أتى التبديل الثالث بخروج بيري بونس ونزول توماس بينا.

على الناحية الأخرى لم يسلم برشلونة أيضا، إذ خرج جيرارد بيكيه مصابا وحل كليمون لونجليه بدلا منه، فيما أتى ريكي بويج على حساب جافي في الدقيقة 71.

آخر تبديلات ألافيس أتت في الدقيقة 80 بخروج جوسيلو وتوني مويا ونزول مامادو سيلا ومانو جارسيا، فيما حل أليخاندرو بالدي بدلا من جافي على الناحية الأخرى، وظهر المغربي الواعد عبد الصمد الزلزولي للمرة الأولى بقميص برشلونة بدلا من أوسكا مينجويزا في الدقيقة 82.

بذلك يحتل برشلونة المركز التاسع في الليجا بـ16 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فيما رفع ألافيس رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر، بفارق نقطتين عن مناطق الهبوط.