انتهت في إسبانيا - برشلونة (1)-(1) ألافيس

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 20:19

كتب : FilGoal

أجويرو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق 84: ركلة حرة تصر إلى كوتينيو ليسدد ولكن فوق العارضة

ق 82: برشلونة يختتم تبديلاته بنزول أليخاندرو بالدي بدلا من جافي، وظهور أول للمغربي عبد الصمد الزلزولي بدلا من مينجويزا

ق 80: آخر تبديلات ألافيس بخروج توني مويا وجوسيلو ونزول مانو جارسيا ومامادو سيلا

ق 71: تبديل ثالث في صفوف برشلونة بنزول ريكي بويج بدلا من جافي

ق 70: ثاني التبديلات الاضطرارية في صفوف برشلونة بخروج جيرارد بيكيه مصابا ونزول كليمون لونجليه

ق 62: تبديلين في صفوف ألافيس بخروج إدجار مينديز "مصابا" وبيري بونس ونزول فاكوندو بيليستري وتوماس بينا

ق 59: ديباي يتلقى تمريرة من جافي ويسدد ولكن الكرة تضرب القائم الأيسر

ق 58: تسديدة من جوردي ألبا تمر فوق العارضة

ق 52: جووووووووول التعادل يأتي سريعا بطريقة رائعة.. جوسيلو يمرر بالكعب إلى لويس ريوخا الذي راوغ تير شتيجن وسجل في المرمى الخالي

ق 49: جووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق الهولندي ممفيس ديباي بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 41: تبديل اضطراري في صفوف برشلونة بخروج سيرخيو أجويرو للإصابة ونزول فيليبي كوتينيو

ق 20: تبديل أول اضطراري في صفوف ألافيس بخروج تشيمو نافارو ونزول مارتن أجيريجابيريا

ق 19: ركنية تصل إلى إريك جارسيا يسددها بالرأس ولكن الحارس يتصدى

انطلاق المباراة

برشلونة ألافيس الدوري الإسباني
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